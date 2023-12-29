Россиянам рассказали, как легко создавать и запоминать сложные пароли

Россиянам стоит использовать менеджеры паролей, чтобы легко создавать и запоминать сложные пароли, а не записывать их на бумажках или в заметки смартфона. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт группы компаний «Солар» по кибербезопасности Александр Вураско.

«Есть такой сегмент программ — менеджеры паролей. Я сам пользуюсь таким, потому что держать в памяти уникальные пароли от сотен аккаунтов в различных интернет-сервисах просто невозможно», — отметил он.

По словам специалиста, существуют как коммерческие, так и бесплатные решения среди менеджеров паролей. «Я лично пользуюсь бесплатным open-source решением, которое работает без рекламы», — пояснил эксперт.

Вураско уточнил, что базу с паролями в таких программах зачастую можно хранить на разных платформах и в «облаке». Это позволит иметь к ней доступ практически на любых устройствах, заметил он. По его словам, в них почти всегда включен автоматический генератор сложных паролей.

«Главный момент — если кто-то предлагает облачный менеджер паролей, то не все они полезны. Есть вредоносные программы, которые мимикрируют под менеджеры паролей. И они будут собирать эти пароли. Используйте проверенные интернет-решения от крупных компаний, в том числе российских», — посоветовал специалист «Солара».

Ранее были названы самые опасные пароли 2023 года.