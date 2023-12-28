Омич украл елку в соседнем дворе и принес домой в качестве подарка возлюбленной

В Омске мужчина подарил сожительнице елку, которую спилил в соседнем дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на улице Карбышева. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные вынесли из двора хвойное дерево. Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения.
На кадрах они заметили, как местный житель вместе с родственником спилил елку под корень. Позже выяснилось, что на видео попал 28-летний местный житель. Таким образом он сделал подарок своей возлюбленной.
Когда полицейские наведались к россиянину, мужчина попытался спрятать дерево в ванной.
Елку вернули заявителям. Теперь она стоит в одном из местных подъездов.
На данный момент правоохранители проводят проверку. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим.
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