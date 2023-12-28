Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Омич украл елку в соседнем дворе и принес домой в качестве подарка возлюбленной

В Омске мужчина спилил елку в соседнем дворе и подарил возлюбленной

close
100%
Омская полиция' class="item-image" >
Телеграм-канал Омская полиция

В Омске мужчина подарил сожительнице елку, которую спилил в соседнем дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Карбышева. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные вынесли из двора хвойное дерево. Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения.

На кадрах они заметили, как местный житель вместе с родственником спилил елку под корень. Позже выяснилось, что на видео попал 28-летний местный житель. Таким образом он сделал подарок своей возлюбленной.

Когда полицейские наведались к россиянину, мужчина попытался спрятать дерево в ванной.

Елку вернули заявителям. Теперь она стоит в одном из местных подъездов.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Ранее в Самаре грабители похитили у продавца четыре новогодние елки и избили продавца.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами