В Херсоне сообщили о нескольких взрывах

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

По словам чиновника, в настоящее время звуки взрывов раздаются в прибрежной зоне города. В первую очередь речь идет о Днепровском районе, уточнил глава местной администрации.

«В <...> Херсоне слышны взрывы! <...> Держитесь подальше от окон!» — подчеркнул Мрочко.

Иные подробности о ситуации в населенном пункте не уточняются.

28 декабря в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения граждан, о возможной опасности предупредили жителей Полтавской и Черниговской областей. Кроме того, сирены сработали на территории Николаевской и Сумской областей.

Тогда же украинское издание Klymenko Time сообщило о взрывах в населенном пункте Миргороде, расположенном в Полтавской области. Однако никакая дополнительная информация, включая количество взрывов, не поступала.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.