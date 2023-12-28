Стал известен новый участник сделки с активами McDonald's в России

Магомед Мусаев проговорился о своей роли в процессе перехода активов McDonald's в российскую юрисдикцию, пишет «Лента.ру» со ссылкой на онлайн-газету The Times of Israel, в чьем распоряжении оказались «тайные записи» разговоров бизнесмена.

The Times of Israel утверждает, что, по словам Мусаева, настоящим покупателем российских активов McDonald's якобы стал российский миллиардер Арсен Каноков, находящийся под санкциями США, Канады, Новой Зеландии, ЕС и Украины за поддержку СВО и присоединения Крыма к России.

«У меня есть должники — Арсен Каноков, например… Я помог ему получить McDonald's, самую офигенную компанию, — говорит Мусаев, продолжая: — Каноков находится под санкциями, но он купил все эти активы, «Макдональдс», ОБИ… Я ему помог… Арсен Каноков должен мне около $10 млн», — цитирует The Times of Israel запись разговора.

Записанной, по данным СМИ, оказалась и часть разговора, где Мусаев описывает схему вывода средств из России. «Согласно записям, наличные в российской валюте переводятся в Кению, где он получает их в долларах США», — утверждает The Times of Israel.

«Утечка «записей Макдональдса» в сочетании с еще одним набором записей, связанных с неудавшейся сделкой по покупке Forbes, показывает, что здесь может быть закономерность: подставные лица пытаются приобрести важные активы на Западе для российских миллиардеров, которые либо подвергаются санкциям, либо не заинтересованы в раскрытии своей информации», — пишет The Times of Israel.

О продаже активов McDonald's в России местному лицензиату Александру Говору было официально объявлено 27 мая 2022 года. Сам Говор сообщал российским СМИ, что «заплатил символическую цену», но «не смог раскрыть детали сделки».

В конце ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что сделка по продаже Forbes Media Group стоимостью $800 млн группе инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом сорвалась после того, как были подняты вопросы о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение.

По данным издания, настоящим покупателем был владелец российского Forbes Магомед Мусаев, который приобрел его в 2018 году.