Назван самый полезный для здоровья вид мяса

Самым полезным для здоровья мясом является курятина. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, этот продукт можно употреблять каждый день.

«Курятина богата витаминами A, B, C, H, а также калием, магнием, цинком, железом и фосфором. <...> Лучше отдать предпочтение такому варианту: куриная грудка с креветками. Ведь микроэлементов и витаминов больше в куриной грудке, а макроэлементов — в креветке. Таким образом можно восполнить баланс натрия, калия, фосфора, серы, жирных кислот в организме», — отметил Умнов.

До этого ученые предупредили, что мытье сырой курицы перед приготовлением не только не снижает риск заражения опасными бактериями, но может и повысить его.

Эксперименты показали, что этот процесс приводит к распространению болезнетворных микробов по кухне, прежде всего, — по зонам вблизи раковины. В 26% случаев бактерии попадают на другие продукты, например, салаты, которые не подвергают термической обработке. Кроме того, мытье курицы не уничтожает бактерии на мясе: эффективнее ликвидировать их высокой температурой.

Ранее в Минсельхозе пообещали снижение цен на куриные яйца после Нового года.