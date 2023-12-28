Россиянам напомнили о наказании за незаконно срубленную елку

Россиянам напомнили, что нельзя просто так срубить в лесу елку для украшения дома к Новому году. Это считается нарушением, и если сумма ущерба превысит 5 тыс. рублей, то за него могут привлечь к уголовной ответственности, напомнила адвокат Елена Сенина. При покупке дерева на елочном базаре нужно сохранить чек на случай проверки, посоветовала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Если нарушение приравняют к административной ответственности, то наказанием станет штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией топора, которым нанесен ущерб, отметила Сенина.

«А если это значительный ущерб, то вообще есть статья 260-я статья УК, — добавила юрист. — Она специализированно об этом говорит: если значительный размер, то есть больше пяти тысяч рублей стоимость того, что вырубили, то возможно привлечение и к уголовной ответственности. Поэтому, будьте осторожны. Лучше приобретать, покупать, чеки сохранять на всякий случай, если остановят».

Везти елку на автомобиле тоже нужно, руководствуясь установленными правилами, подчеркнула адвокат. Так, сзади и спереди от машины елка может свешиваться не более чем на метр, а по бокам – не более чем на 40 сантиметров.

Напомним, россияне предпочитают к Новому году покупать живую ель высотой до 2 метров. При этом самым стойким деревом считается пихта.

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