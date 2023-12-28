Мусульмане России поддержали решение Путина о выдвижении на пост президента

Мусульмане России постоянно ощущают неослабное внимание президента России Владимира Путина к проблемам и его ощутимую поддержку, сообщил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов в рамках доклада о религиозной составляющей деятельности будущего Межрелигиозного центра в Москве.

«Можно уверенно констатировать, что за последние годы деятельность исламских организаций выходит на новый качественный уровень. И мы это связываем с именем нашего президента. Мусульмане поддерживают решение В. Путина о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах главы государства, которые состоятся в марте 2024 года», — сказал он.

Муфтий добавил, что Россия стала крупнейшим в мире многонациональным и многоконфессиональным государством.

Также он отметил, что в России созданы все гарантии свободного вероисповедания.

«В современных условиях в нашей стране сложились устойчивые государственно – конфессиональные отношения, прочные гарантии для реализации права на свободу вероисповедания в полном соответствии с национальными и историческими особенностями общественного развития и сложившимися традициями веротерпимости», — сказал Крганов.

Кроме того, муфтий рассказал, что благодаря поддержке Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в столице появится Межрелигиозный духовный культурно-просветительский центр.

«Центр призван объединить все традиционные религии России на территории одного архитектурно-градостроительного ансамбля», — добавил он.

Муфтий выразил уверенность, что тысячелетняя религиозная традиция в России укрепит солидарность и будет способствовать сплоченности общества.