На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение произошло в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчки зафиксировали в 12:34 в районе Ешилюрт, а очаг землетрясения находился на глубине 17,3 км. Магнитуда составила 4,6.

Также 28 декабря подземные толчки были зафиксировали в районе Курильских островов. Эпицентр стихийного бедствия находился всего в 107 км к юго-востоку от города Курильска, расположенного на острове Итуруп.

До этого землетрясение зафиксировали в 13 километрах к северу от Междуреченска. Магнитуда составила 3,5. Интенсивность толчков в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.

20 декабря землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Перу. Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах северо-западнее относительно города Эль-Педрегал.

Ранее сообщалось, что Apple поможет устранить последствия землетрясения в Китае.