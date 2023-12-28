В районе Курильских островов произошло землетрясение

Сотрудники Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, магнитуда подземных толчков составила 6,5. При этом эпицентр стихийного бедствия находился всего в 107 км к юго-востоку от города Курильска, расположенного на острове Итуруп.

Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 13 км. Как подчеркнули специалисты, подземные толчки были зафиксированы утром 28 декабря в 9:15 (12:15 мск).

Другая информация о произошедшем пока не поступала. В частности, не появлялось никаких сведений о разрушениях и пострадавших.

25 декабря сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение на территории Кемеровской области. Подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в районе города Междуреченска.

За две недели до этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Курильских островов. Как рассказала начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр стихийного бедствия находился в Тихом океане всего в 70 км от города Северо-Курильска.

Ранее в Исландии после землетрясения началось извержение вулкана.