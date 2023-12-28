Россиянин резал колбасу и попал в реанимацию

Медики Елизаветинской больницы Петербурга борются за жизнь 20-летнего молодого человека, который упал на нож, когда резал колбасу. Об этом сообщает «Фонтанка».

В медицинское учреждение был доставлен 20-летний житель Колпино с проникающим ножевым ранением левой части груди. Скорую помощь пострадавшему вызвала его девушка, она сообщила, что ее возлюбленный резал колбасу, запнулся об игрушку и упал на нож.

Однако впоследствии выяснилось, что петербурженка рассказала не все детали инцидента. По данным «Фонтанки», между молодыми людьми возникла ссора, но девушка заявила, что ножевое ранение своему парню не наносила.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Пострадавший находится в отделении реанимации.

Ранее в Амурской области мужчина получил более 40 ножевых ранений и выжил.