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Россиян призвали не переживать из-за недостигнутых целей в 2024 году

Бизнес‑тренер Курышкин: не стоит грустить из‑за недостигнутых целей в 2024 году

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Не стоит переживать из-за недостигнутых целей в будущем году, поскольку они могут меняться и корректироваться. Такой совет в интервью РИАМО дал бизнес-тренер специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Курышкин.

«Для начала подумайте и пропишите перечень инструментов и ресурсов, необходимых для достижения цели. Например, если стремитесь к развитию карьеры, то для этого нужны новые навыки и компетенции, а также развитые личные качества или налаженные связи», — отметил Курышкин.

Он добавил, что каждый месяц необходимо проводить анализ шагов и действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Важно верить в себя и позволять себе делать ошибки, подчеркнул эксперт.

Кандидат психологических наук Елена Лаврова до этого отмечала, что при подведении итогов года самое важное — поблагодарить себя за сделанное. По ее словам, даже если в уходящем году получилось не все запланированное, не стоит себя за это ругать.

Ранее россиянам рассказали, как создать праздничное настроение и снизить стресс перед Новым годом.

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