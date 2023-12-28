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Россиянам рассказали, как снизить риск отравления алкоголем

Врач Белоусов: говядина и морковь помогут снизить риск отравления алкоголем

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Shutterstock

Богатые цинком и витаминами группы В продукты, такие как говядина, морепродукты, печень, морковь, горох, лук, шпинат и орехи, снижают риск отравления алкоголем. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Он также подчеркнул, что нельзя пить спиртные напитки на голодный желудок.

«Если употребления алкоголя не избежать, старайтесь пить не более двух напитков в течение одного мероприятия и употребляйте алкоголь маленькими глотками, предпочтительно в чистом виде, избегая алкогольных коктейлей», — посоветовал врач.

По его словам, риск отравления алкоголем возрастает при употреблении большого количества спиртного или быстром его распитии.

До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как не пьянеть в новогоднюю ночь. По ее словам, необходимо делать перерывы между принятием алкоголя, особенно в самом начале празднования.

Ранее нутрициолог Дарья Русанова перечислила блюда, которые не позволят быстро опьянеть на Новый год. Она посоветовала включить в меню продукты, в которых содержатся жиры и омега-3, например, рыбу или икру.

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