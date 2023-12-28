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Хуснуллин доложил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Хуснуллин: власти закрыли федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками

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Shutterstock

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с представителями российских регионов доложил об исполнении федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками. Его цитирует агентство «Прайм».

«Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли», — сказал чиновник.

По словам Хуснуллина, власти сумели рассчитаться с гражданами даже при учете нехватки денег — для этого были использованы кредитные средства. Вице-премьер подчеркнул, что все решения о предоставлении в качестве компенсации жилья или денег уже приняты и будут осуществлены в течение нескольких месяцев.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе до начала января восстановят права 3 тыс. обманутых дольщиков, полностью решив таким образом эту проблему. Всего в регионе от недобросовестных застройщиков пострадали более 117 тыс. человек, которые восстанавливают права, получая квартиры или компенсации.

Ранее сообщалось, что свыше 28 тыс. обманутых дольщиков не получат квартиры до конца года.

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