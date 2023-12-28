Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девять человек лишили гражданства

В Петербурге девять осужденных лишили паспортов РФ по закону о гражданстве

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Петербурге девять мигрантов из стран ближнего зарубежья лишили приобретенного российского гражданства по правилам нового законодательства. Подробности ТАСС сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, людей лишили гражданства из-за совершенных ими преступлений. Большинство из них были связаны с незаконной торговлей наркотиками. Все подсудимые получили российское гражданство около 10 лет назад. Им вручили уведомления о прекращении их статуса и забрали паспорта.

До этого сообщалось, что решения о прекращении российского гражданства лиц, совершивших преступления, вынесли не только в Петербурге, но также в Москве, Подмосковье, Тверской и Ленинградской областях.

Новый закон «О гражданстве» вступил в силу в октябре 2023 года. В нем представлен расширенный перечень преступлений, за совершение которых можно лишиться гражданства. По сравнению с предыдущей версией закона список увеличился с 18 до 64 статей УК РФ.

Ранее кабмин не поддержал идею лишать уклонистов гражданства РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами