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Севший вне взлетной полосы самолет в Якутии ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

SHOT: севший на реку самолет в Якутии ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний», который сел на замерзшую реку Колыма в Якутии, а не на взлетно-посадочную полосу, ввели в эксплуатацию 52 года назад. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что борт за это время успел сменить четырех владельцев.

SHOT выяснил, что Ан-24 с бортовым номером RA-47821 совершил первый полет в августе 1971 года. Самолет переходил от одних авиакомпаний к другим: в 2011 году воздушное судно принадлежало UTair Express, в 2015 году — «КрасАвиа», в 2016-м — «Ираэро», в 2018 году борт заполучили «Полярные авиалинии».

Следственный комитет Российской Федерации начал доследственную проверку после посадки самолета Ан-24 в Якутии вне взлетно-посадочной полосы.

До этого сообщалось, что Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту приземлился вне взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту населенного пункта Зырянка в Якутии из-за ошибки экипажа при пилотировании. В результате ЧП никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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