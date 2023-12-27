Подмосковные хирурги удалили младенцу крупную опухоль на десне

В Московской области врачи прооперировали новорожденного с опухолью на десне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ребенок поступил в одно из медучреждений региона с новообразованием на десне верхней челюсти. Специалисты пришли к выводу, что опухоль диаметром шесть сантиметров является доброкачественной.

По словам хирургов, новообразование не несет прямой угрозы для жизни новорожденного, однако в этом случае из-за опухоли ребенок не мог дышать.

«На время предоперационной подготовки для кормления ребенку был установлен назогастральный зонд. Сама операция по удалению новообразования прошла успешно и в один этап», – сообщается в публикации.

После операции младенца вернули в палату, где он находился с матерью. Ребенка уже выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье врачи удалили женщине опухоль почки размером более двух третей органа.