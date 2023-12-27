Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нелегал дважды попытался забрать служебное оружие у полицейских и был арестован

Сомалиец-нелегал пытался завладеть служебным оружием и был задержан во Франции

close
100%
Christophe Ena/AP

Молодой человек из Сомали подбежал к французскому полицейскому и попытался забрать у него пистолет. Об этом пишет Actu17.

26 декабря в Эври, департамент Эссонна, был задержан 22-летний мужчина, который подошел на улице к одному из полицейских и попытался выхватить пистолет у него из кобуры. Сделать это ему не удалось, и злоумышленника арестовали.

Также выяснилось, что аналогичный инцидент с ним произошел в Париже в октябре. Тогда подозреваемый, находившийся во Франции нелегально, пытался отобрать оружие у сотрудника службы безопасности железной дороги на Лионском вокзале. В отношении мужчины действовало обязательство покинуть страну, но после последнего ареста с него сняли эту меру пресечения и отправили в психиатрическую больницу.

27 декабря задержанный должен был пройти поведенческую экспертизу, в ходе которой специалисты собирались определить, в состоянии ли он отбывать наказание за решеткой.

Ранее россиянин закопал арестованную машину в снег и заявил приставам, что она сгорела от удара молнии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами