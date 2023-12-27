Нелегал дважды попытался забрать служебное оружие у полицейских и был арестован

Молодой человек из Сомали подбежал к французскому полицейскому и попытался забрать у него пистолет. Об этом пишет Actu17.

26 декабря в Эври, департамент Эссонна, был задержан 22-летний мужчина, который подошел на улице к одному из полицейских и попытался выхватить пистолет у него из кобуры. Сделать это ему не удалось, и злоумышленника арестовали.

Также выяснилось, что аналогичный инцидент с ним произошел в Париже в октябре. Тогда подозреваемый, находившийся во Франции нелегально, пытался отобрать оружие у сотрудника службы безопасности железной дороги на Лионском вокзале. В отношении мужчины действовало обязательство покинуть страну, но после последнего ареста с него сняли эту меру пресечения и отправили в психиатрическую больницу.

27 декабря задержанный должен был пройти поведенческую экспертизу, в ходе которой специалисты собирались определить, в состоянии ли он отбывать наказание за решеткой.

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