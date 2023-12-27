У крымчанина с подписью «Слава Украине» в паспорте нашли наркотики

Сотрудники центра «Э» заставили крымчанина с подписью в виде проукраинского лозунга извиниться на камеру. Как сообщает КИА, также силовики обнаружили у него наркотики.

Житель Алупки Денис Гриценко опубликовал в соцсети фото первого разворота российского паспорта, при получении которого оставил в графе «личная подпись» надпись «Слава Украине». На публикацию отреагировали сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму. После беседы с ними мужчина извинился за свой поступок.

«Я полностью осознал свое деяние и поддержки военнослужащих Украины не осуществляю», — сказал он заикаясь в видео.

Кроме того, правоохранители нашли у Гриценко некое наркотическое вещество и арестовали его. По имеющимся данным, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве суд вынес приговор учителю информатики, который во время урока написал «Слава Украине» и нарисовал свастику на интерактивной доске.