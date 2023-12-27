В Госдуму внесен проект об установлении Дня ветеранов боевых действий

Законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты — День ветеранов боевых действий был внесен в Госдуму. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Из данных базы следует, что законопроект внесла Тульская областная Дума.

«Проектом закона предлагается установить в Российской Федерации памятную дату — День ветеранов боевых действий», — говорится в пояснительной записке.

Также авторы проекта отмечают, что в ряде регионов страны уже несколько лет День ветеранов боевых действий отмечают по инициативе граждан и общественных объединений 1 июля.

До этого член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский предложил снизить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ряда категорий россиян, включая ветеранов боевых действий, во время новогодних праздников.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили новые меры поддержки участников СВО.