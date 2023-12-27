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В Армении прекратили дело в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна

Суд закрыл уголовное дело против бывшего президента Армении Кочаряна

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Суд в Ереване решил прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в связи с истечением срока давности вменяемого ему обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимные источники.

По информации источников, экс-главу государства обвиняли в получении особо крупной взятки в размере $3 млн от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян

Как отмечается в публикации, срок давности обвинения закончился в мае 2024 года, на предыдущем судебном заседании экс-президент не возражал против прекращения уголовного преследования.

В сентябре судья Масис Мелконян постановил арестовать сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна на один месяц по обвинению в избиении четырех полицейских спецназа. Спустя один месяц молодого человека выпустили на свободу.

Ранее Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении.

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