В Армении прекратили дело в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна

Суд в Ереване решил прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в связи с истечением срока давности вменяемого ему обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимные источники.

По информации источников, экс-главу государства обвиняли в получении особо крупной взятки в размере $3 млн от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян

Как отмечается в публикации, срок давности обвинения закончился в мае 2024 года, на предыдущем судебном заседании экс-президент не возражал против прекращения уголовного преследования.

В сентябре судья Масис Мелконян постановил арестовать сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна на один месяц по обвинению в избиении четырех полицейских спецназа. Спустя один месяц молодого человека выпустили на свободу.

Ранее Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении.