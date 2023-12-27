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В Башкирии мужчина истязал бывшую жену и ее сына после разрыва

В Стерлитамаке мужчина истязал жену и заковал пасынка в наручники

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Телеграм-канал Mash Batash

В Башкортостане подросток смог сбежать от отчима, который удерживал их с матерью в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. По версии правоохранителей, 42-летний мужчина пришел в квартиру к 16-летнему юноше и его матери. Россиянин угрожал школьнику пистолетом и смог заковать его в наручники.

В тот момент матери не было дома, но когда она пришла, подростку удалось сбежать и позвать на помощь. На кадрах камер заметно, как молодой человек в наручниках бежит по улице.

Тем временем мужчина избил возлюбленную и несколько раз ударил ножом в шею и грудь. Приехавшие на место медики нашли обездвиженную женщину.

Отчима задержали. На данный момент мужчина находится под стражей. Его обязали пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее в Омской области мужчина поджег жену за то, что она поздно вернулась домой.

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