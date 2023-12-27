Девушка попросила авиакомпанию помочь ей в поисках попутчика, с которым она недавно летела

Девушка попросила авиакомпанию найти ей молодого человека, с которым она не успела познакомиться в московском аэропорту. Об этом рассказали в пресс-службе NordStar.

Как сообщается, пассажирка, попросившая помощи у авиаперевозчика, летела 25 декабря в Курган рейсом NordStar. Заинтересовавший ее мужчина ждал вместе с ней назначенного на час ночи вылета в кафе «Бутерброд» аэропорта Домодедово. Познакомиться молодые люди так не решились, и пассажирка решила разыскать попутчика сама.

«Давайте проверим теорию шести рукопожатий в действии — делитесь с друзьями, рассказывайте коллегам, под Новый год волшебство точно витает в воздухе», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Главному герою, узнавшему в оставленном описании себя, предложили связаться с девушкой с помощью бота в Telegram.

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