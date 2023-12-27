Юрист: никто из блогеров не застрахован от проверок ФНС

Практически всех российских профессиональных блогеров могут ждать проверки и пристальное внимание со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2024 году. Об этом в интервью «Ридусу» заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя проверку налоговой отчетности блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Я не хотел бы какие-то наводки давать, называть имена-фамилии, пароли, явки, но это может быть кто угодно из популярных блогеров, которые монетизируют свой доход. Здесь нет тех, кто может чувствовать себя безопасно», — сказал Жорин.

27 декабря стало известно, что в офисах Насти Ивлеевой проходят обыски. Телеведущую проверяют на уклонение от уплаты налогов. По данным Mash, ей грозит до пяти лет тюрьмы по ч. 2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Как отмечает издание, долг Ивлеевой предварительно составляет 137 млн рублей.

Ранее адвокат рассказал, чего стоит опасаться Ивлеевой.