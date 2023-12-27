Партия Тимошенко выступила за отмену легализации медицинского каннабиса

Партия Юлии Тимошенко «Батькiвщина» внесла в Верховную раду проект об отмене легализации медицинского каннабиса. Текст постановления размещен на сайте Рады.

Комплект документов был внесен в Раду 22 декабря.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что принятие закона о легализации медицинского каннабиса сопровождалось многочисленными нарушениями установленной законом процедуры рассмотрения и голосования. В частности, при принятии законопроекта в Раде находилось недостаточное число депутатов для принятия закона.

21 декабря парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении.

От партии «Слуга Народа» «за» законопроект проголосовали 178 депутатов, от «Платформа за жизнь и мир» — 10 депутатов, от «Голоса» — 19 депутатов, от «Восстановление Украины» — 12 голосов, от «За будущее» — 7 депутатов, от «Доверие» — 12 голосов.

Ноль голосов был только от «Европейской солидарности» и «Родины».

Ранее в Раде заблокировали подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса.