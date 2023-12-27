Двум участникам «Маяковских чтений» запросили до семи лет колонии

Сторона обвинения потребовала отправить в колонию участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбе по делу об экстремизме и «призывах к деятельности против безопасности государства». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Камардину запросили семь лет колонии с штрафом в полмиллиона рублей, а Штовбе — шесть лет.

До этого сообщалось, что другого участника чтений Николая Дайнеко приговорили к четырем годам колонии по тому же делу.

«Маяковские чтения» — нетрадиционные чтения стихов у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве, которые проходили до сентября 2022 года включительно, когда один из вечеров посвятили «антимобилизационным» стихам. После того, как присутствовавших у монумента участников чтений задержали и завели на них уголовные дела, «Маяковские чтения» приостановили свою деятельность.

Одному из задержанных, Артему Камардину, после задержания назначали психиатрическую экспертизу.

Ранее в Петербурге девушку поместили в психбольницу за фейки про ВС РФ.