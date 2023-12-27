Таможня за год передала на нужды СВО полмиллиарда рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) за год передала нужды военной спецоперации на Украине товары общей суммой более 520 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным таможенников, российские военные получали автомобильную технику, стройматериалы, амуницию, табачные изделия, а также технические и дезинфицирующие средства — всего было передано 2 160 товарных позиций.

В период с января по ноября 2023 года таможня исполнила почти 12 тысяч постановлений о переводе товаров в собственность государства и передала уполномоченным органам имущество стоимостью 3,8 млрд рублей.

До этого сообщалось, что участники СВО получат в дар порядка 730 земельных участков в Крыму. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, в санаторно-курортных учреждениях Крыма сейчас проходят реабилитацию многие российские военные, принявшие участие в спецоперации. Они также участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в СВО.