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Таможня за год передала на нужды СВО полмиллиарда рублей

Таможня РФ передала на нужды СВО товары на более чем 520 млн рублей в 2023 году

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Федеральная таможенная служба (ФТС) за год передала нужды военной спецоперации на Украине товары общей суммой более 520 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным таможенников, российские военные получали автомобильную технику, стройматериалы, амуницию, табачные изделия, а также технические и дезинфицирующие средства — всего было передано 2 160 товарных позиций.

В период с января по ноября 2023 года таможня исполнила почти 12 тысяч постановлений о переводе товаров в собственность государства и передала уполномоченным органам имущество стоимостью 3,8 млрд рублей.

До этого сообщалось, что участники СВО получат в дар порядка 730 земельных участков в Крыму. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, в санаторно-курортных учреждениях Крыма сейчас проходят реабилитацию многие российские военные, принявшие участие в спецоперации. Они также участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в СВО.

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