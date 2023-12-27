В Волгоградской области вандалы разбили мемориальную доску

Вандалы разрушили мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации калмыков. Об этом рассказал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков на своей странице во «ВКонтакте».

Доска была установлена на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области 25 декабря 2023 года. Хасиков назвал поступок неизвестных бессмысленной провокацией и глупой попыткой посеять вражду между братскими народами.

«Благодарен Губернатору Волгоградской области Андрею Ивановичу Бочарову за оперативное реагирование на инцидент. Совместными усилиями мы восстановим памятную доску и примем меры для недопущения повторения кощунственных действий», — написал Хасиков.

Он добавил, что злоумышленников обязательно найдут, а разобщить братские народы не сможет ни одна провокация.

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