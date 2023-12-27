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В Волгоградской области вандалы разбили мемориальную доску

Под Волгоградом вандалы разбили доску, посвященную депортированным калмыкам

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Global Look Press

Вандалы разрушили мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации калмыков. Об этом рассказал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков на своей странице во «ВКонтакте».

Доска была установлена на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области 25 декабря 2023 года. Хасиков назвал поступок неизвестных бессмысленной провокацией и глупой попыткой посеять вражду между братскими народами.

«Благодарен Губернатору Волгоградской области Андрею Ивановичу Бочарову за оперативное реагирование на инцидент. Совместными усилиями мы восстановим памятную доску и примем меры для недопущения повторения кощунственных действий», — написал Хасиков.

Он добавил, что злоумышленников обязательно найдут, а разобщить братские народы не сможет ни одна провокация.

До этого на Красной площади в Москве испортили горельеф «Парад Победы», отпилив голову коня.

В ноябре в поселке Веселый Ростовской области мужчина разбил кувалдой мемориал воинам-освободителям.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после поджога венков на мемориале в российском регионе.

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