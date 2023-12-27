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В школах в российском регионе появятся классы для обучения управлению дронами

Гладков: белгородские школьники будут осваивать беспилотную авиацию

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В школах Белгородской области появятся специализированные классы, где учащиеся будут изучать беспилотники. Об этом в своем аккаунте во «ВКонтакте» заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что на создание новых классов выделили грант в Минпросвещения. Новые классы откроют в 17 школах и одном колледже.

Гладков уточнил, что оператор дронов считается очень востребованной профессией в настоящее время, и заявил о развитии этого направления в региональных сельхозпредприятиях.

О необходимости создавать как минимум курсы по управлению беспилотниками и внедрять в образовательные программы, в том числе в школах, заявлял президент России Владимир Путин. Он отмечал, что поддерживает предложения, чтобы дети уже со школы могли учиться конструировать дроны и управлять ими.

«Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом <…> во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — добавил глава государства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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