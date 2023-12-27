Кинолог рассказал, почему не стоит кормить собак едой с новогоднего стола

Собак не стоит подкармливать с новогоднего стола, потому что это может причинить им вред. Об этом Pravda.Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Так, он не советует давать питомцам шашлык, блюда с приправами, сладкое и соленое, потому что эти продукты не предназначены для животных и негативно влияют на их организм. Кроме того, эксперт призывает не давать собакам кости.

«Мы вообще против того, чтобы собак кормили куриными костями по той простой причине, что собака, в общем-то, не жует, она разгрызает пищу, если в этом есть необходимость, и заглатывает. Когда собака разгрызает куриные кости, особенно трубчатые кости, то осколки трубчатых костей могут повредить пищевод и стенки желудка, несмотря на то, что у собак достаточно сильный желудочный сок, он переваривает, в общем-то, иногда твердую субстанцию», — пояснил кинолог.

Если собака съела непригодные для нее продукты и отравилась, важно обратиться в ветеринарную клинику, заключил Карапетьянц.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что громкие звуки фейерверков могут напугать даже самую смелую собаку. По его словам, в новогоднюю ночь теряется самое большое количество питомцев. Животные, услышав грохот пиротехники, срываются с поводка и убегают.

Ранее эксперт рассказал, как действовать в случае, если питомец съел елочные иголки.