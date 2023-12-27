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В США призвали власти отозвать свои претензии на шельф в Арктике

Зоолог Стейнер призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

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The U.S. Coast Guard

США необходимо отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и призвать другие страны к аналогичным шагам ради защиты Северного Ледовитого океана. Об этом заявил заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а значит, «ходят по тонкому льду», выдвигая такие претензии.

Стейнер подчеркнул, что вместо того, чтобы гоняться за ресурсами в Арктике, странам необходимо объединиться и приложить усилия для бессрочной защиты Северного Ледовитого океана.

«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — добавил зоолог.

На прошлой неделе власти США опубликовали официальную карту с расширенными границами на своей части континентального шельфа — продолжении сухопутной территории страны под водой. На карте новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км (это вдвое больше Калифорнии). Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады (которые тоже претендуют на эти территории). США также заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

Ранее в Совфеде заявили, что мир имеет право не признать новые границы США в Арктике.

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