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Российского подростка избили в автобусе трое мужчин

В Ростове трое мужчин избили подростка в автобусе

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Телеграм-канал «Это Ростов»

В Ростове-на-Дону трое мужчин набросились на юношу в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

По данным канала, инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту номер три. Очевидец, сделавший запись случившегося на смартфон, утверждает, что поводом для драки стало то, что подросток громко разговаривал. На кадрах трое мужчин по очереди бьют подростка в переполненном автобусе. Один из них душит несовершеннолетнего, другой бьет ему кулаком в лицо несколько раз.

После инцидента пострадавший вместе с друзьями покинул автобус.

Ранее в подмосковном автобусе мужчина избил пожилого мигранта.

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