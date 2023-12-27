Российского подростка избили в автобусе трое мужчин

В Ростове-на-Дону трое мужчин набросились на юношу в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

По данным канала, инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту номер три. Очевидец, сделавший запись случившегося на смартфон, утверждает, что поводом для драки стало то, что подросток громко разговаривал. На кадрах трое мужчин по очереди бьют подростка в переполненном автобусе. Один из них душит несовершеннолетнего, другой бьет ему кулаком в лицо несколько раз.

После инцидента пострадавший вместе с друзьями покинул автобус.

Ранее в подмосковном автобусе мужчина избил пожилого мигранта.