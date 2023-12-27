Стал известен новый владелец дачи Пригожина в Геленджике

Новым хозяином семейной усадьбы Евгения Пригожина в Геленджике стал бывший глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Данной информацией поделилась «Фонтанка».

По данным издания, право аренды на земли, где стоит поместье Пригожиных, оформлено на компанию «Турстатус» Павла Пригожина, учредителем которой является АО «Усадьба Марьина Роща». Отмечается, что на май 2022 года 40% акций компании владел Бокарев.

Газета отмечает, что помимо Бокарева, акционером «Марьиной Рощи» являлась компания «Макрон-СТ», которую связывают с первым заместителем гендиректора ОПК «Оборонпром» Виктором Григорьевым. В числе совладельцев «Марьиной Рощи» также упоминает компанию «А-проперти инвест», принадлежащую миллиардеру и основателю Yota Альберту Авдоляну, говорится в статье.

23 августа принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области.

После этого стало известно, что компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежавшие бизнесмену Евгению Пригожину, сменили руководителя. Новым главой обоих юрлиц стал петербуржец Владислав Писаренок.

Ранее появились слухи о том, что сын основателя ЧВК «Вагнер» Павел Пригожин возглавил компанию отца.