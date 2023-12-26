В Волгоградской области спасли провалившегося под лед школьника

В Волгоградской области сотрудник МВД спас школьника, который тонул в реке. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Городище. Очевидцы обратились в полицию и сообщили о том, что на реке тонет 12-летний ребенок.

Недалеко от места происшествия находился лейтенант Ренат Хужахмедов. Сотрудник МВД оперативно добрался до школьника ломая тонкий лед руками. Мужчина вместе со спасателями помог мальчику выбраться на берег.

На данный момент школьник находится в больнице. О его состоянии не сообщается.

За спасение ребенка лейтенанта МВД и спасателя, который помог мальчику, наградили.

Ранее в Свердловской области медики спасли ребенка, который пережил две комы.