Около тысячи культурных памятников могут восстановить в России

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Около 1 тыс. памятников культуры могут реконструировать в России до 2030 года по новой программе восстановления и поддержки объектов культурного наследия (ОКН). С таким заявлением выступил генеральный директор оператора программы компании «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова передает РИА Новости.

«Мы уже четыре года занимаемся восстановлением памятников культуры в рамках существующих механизмов», — пояснил он.

Согласно информации Мутко, на данный момент найдены спонсоры для 89 ОКН, однако остается необходимость в поддержке правительством и профильными ведомствами.

«Есть идея дать возможность следить за восстановлением памятников онлайн», — подчеркнул гендиректор.

В материале отмечается, что среди восьми пилотных регионов, на которых первыми опробуют новую программу, стали: Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Самарская, Нижегородская и Тверская области.

Перед этим губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на месте подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла», где 22 марта случился теракт, может быть возведен памятный сквер.

Ранее в Москве осквернили памятник Жукову надписью «ГУР».