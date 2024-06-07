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Школьную программу и задания ЕГЭ полностью синхронизируют

В России школьную программу и задания ЕГЭ синхронизируют в 2025 году

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Виталий Аньков/РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2025 году школьная программа будет полностью согласована с материалами ЕГЭ. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время контрольно-измерительные материалы создаются на основе содержания ФГОС и единых программ, но в следующем году образовательные программы и материалы экзаменов будут полностью соответствовать друг другу.

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент Путин подчеркнул необходимость решения проблемы расхождения программ школ и вопросов на экзаменах. Он подчеркнул, что учебная нагрузка на учащихся должна быть разумной и сбалансированной.

Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам были введены в российских школах с 1 сентября 2023 года. Шесть предметов, включая русский язык, литературу, историю, обществознание, географию и основы безопасности жизнедеятельности, являются обязательными. Школам разрешается разрабатывать собственные образовательные программы по остальным предметам, но их содержание и цели должны соответствовать установленным в ФООП стандартам.

До этого российские учителя выступили против отмены ЕГЭ.

Ранее в правительстве озвучили ключевое преимущество ЕГЭ.

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