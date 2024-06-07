В России надеются на расширение использования рубля в торговле зерном

Зарубежные компании повысят долю рубля в торговле с Россией в 2024 году. С таким прогнозом выступила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам — не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже — есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями», — заявила Лут на полях ПМЭФ.

Министр отметила, что в этом вопросе наибольшие надежды на дружественные России страны, с которыми существует возможность более удобных торговых операций благодаря подписанному в 2023 году указу президента России Владимира Путина о расчетах по сельхозпродукции. Согласно указу, для торговли возможно использовать специальные счета.

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