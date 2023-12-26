В Алтайском крае отец предложил дочери пожить у него и изнасиловал

В Алтайском крае отца подозревают в изнасиловании дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в Барнауле. По данным собеседника, 12-летняя школьница проживала с матерью и отчимом, со своим родным отцом она не была знакома.
В какой-то момент у семьи возникли трудности и в квартире, где жила девочка, отключили электричество. Отец предложил ребенку пожить у него и в результате дочь переехала к родителю.
В своем жилье родственник предоставил школьнице отдельную комнату. Тем не менее, в период с 1 сентября по 6 декабря мужчина насиловал дочь. Это привело к тому, что ребенок стал себя хуже чувствовать.
На данный момент девочка наблюдается у медиков. Специалисты предполагают, что она заразилась инфекцией.
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