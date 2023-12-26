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Собаководам рассказали, как подготовить питомца к салютам

Кинолог Голубев: на прогулке с собакой фейерверков следует избегать

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Pexels

Громкие звуки фейерверков могут напугать даже саму смелую собаку. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в новогоднюю ночь теряется самое большое количество питомцев. Животные услышав грохот пиротехники срываются с поводка и убегают.

«Если вы отправились на улицу с собакой, обязательно проверяйте надежность амуниции, держите питомца при себе и старайтесь избегать людных мест. Заметили, что кто-то планирует запустить салют, удалитесь от места подальше, не проверяйте стрессоустойчивость своей собаки», — подчеркнул Голубев.

В случае, если питомец всегда испытывает дискомфорт из-за громких звуков, к примеру, музыки или пылесоса, кинолог посоветовал обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

До этого Голубев рассказал, как обезопасить собаку во время зимней прогулки. Перед выходом из дома эксперт посоветовал разогреть животное игрой. На улице, по его словам, важно осматривать лапы питомца, поскольку в мороз существует вероятность, что он не почувствует боли и продолжит опираться на поврежденную конечность, нанося ей еще больший вред.

Ранее кинолог посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры.

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