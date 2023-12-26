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Мужчину скрутили охранники в ТЦ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина подрался с посетителями и охраной торгового центра

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Телеграм-канал «Безумный ЕКБ»

В Екатеринбурге посетитель торгового центра «Гринвич» устроил драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел в одном из ресторанов ТРЦ. На кадрах опубликованного видео гость заведения спорит с другим посетителем ресторана. Словесная перепалка на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики перерастает в открытую агрессию со стороны одного из оппонентов.

В итоге охранники ресторана совместно с охраной ТЦ — всего пятеро человек — задержали дебошира и его жену, которая пыталась отбить мужа от охранников.

Как рассказали изданию E1.ru в пресс-службе полиции, сообщений по поводу случившегося к ним не поступало.

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