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Эксперты назвали самый полезный и самый вредный виды шоколада

ОСН: самые вредные плитки шоколада содержат сою

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Shutterstock

Шоколад может быть полезен для здоровья, так как он обеспечивает полноценную работу мозга, сердца и системы кровообращения. Однако есть три основных вида этого продукта – горький, молочный и белый, и все они изготавливаются по-разному и оказывают разный эффект на организм человека, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Самым полезным для здоровья считается горький шоколад, который изготавливается из тертого какао, какао-масла и сахарной пудры. В нем минимум сахара, из-за чего нравится он далеко не всем.

В молочном шоколаде протертого какао намного меньше, зато больше сахара, есть сливки или молоко. Вредным считается молочный шоколад, который содержит сою, отмечают эксперты.

Однако на первом месте по вредности – белый шоколад. При его изготовлении тертое какао вообще не используется. Вместо этого в таком шоколаде много сахара – больше, чем в других видах.

Специалисты отмечают, что горький, темный шоколад может вернуть гибкость артерий, снижает вероятность развития инсульта до 17%, за счет содержания магния, калия и фтора обеспечивает нормальное функционирование ЦНС и мышц. Также он может укрепить кости и даже защитить зубы от кариеса благодаря содержанию фтора.

Помимо этого, горький шоколад снижает уровень «вредного» холестерина, быстро вызывает ощущение сытости и повышает настроение.

Напомним, ученые выяснили, что темный шоколад может снизить вероятность возникновения когнитивных нарушений, связанных с деменцией. Такой эффект обусловлен наличием флаванолов в какао.

Ранее стало известно, какие продукты чаще всего употребляют долгожители.

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