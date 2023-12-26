В Кремле отреагировали на идею наказывать за публикации о местах обстрелов

В Кремле пока не обсуждают введение уголовной ответственности за публикации фотографий, на которых видны результаты обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг постов пользователей соцсетей в Крыму после атаки на Феодосию.

«У нас таких обсуждений не ведется. Поэтому мне неизвестно, ведутся ли они где-то», — заявил Песков.

Он добавил, что ничего больше по этому поводу сказать не может.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Насколько серьезные повреждения получил корабль, в министерстве не уточнили. В ВСУ утверждают, что судно вряд ли подлежит ремонту.

Позже в Сети стали появляться фотографии и видео с места происшествия, которые сняли очевидцы. В ответ на это советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что гражданами, которые выкладывали видео ударов по Феодосии и другим городам полуострова, займутся спецслужбы.

Ранее Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания военной операции.