Взрыв газа произошел в Казани

Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 11 утра по местному времени на четвертом этаже жилого дома по улице Гудованцева, 31. По предварительным данным ведомства, это был хлопок газовоздушной смеси.

«Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице из окна четвертого этажа одного человека», — сообщили в ГУ МЧС.

Других подробностей пока не приводится.

В этот же день стало известно, что в Махачкале произошел взрыв газа в одном из жилых домов. По предварительным данным, хлопок произошел в квартире девятиэтажного дома, после чего начался пожар, охвативший территорию площадью 15 квадратных метров.

До этого сообщалось о взрыве газа в сочинском доме голкипера ФК «Зенит» Дениса Адамова. В результате происшествия в квартире футболиста выбило дверь и окна.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.