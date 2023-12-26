Шестиклассник вытащил ребенка из канализационного люка и спас ему жизнь

В Элисте шестиклассник спас жизнь мальчику, провалившемуся в канализационный люк, он сумел вытащить ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Калмыкия.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Элисте в середине декабря, подросток возвращался из школы и услышал крики из канализационного люка. Мальчик подбежал к краю колодца и увидел там ребенка.

Позвав на помощь игравших неподалеку сверстников, шестиклассник вместе с ними смог вытащить пострадавшего, который получил несколько ссадин. Медицинская помощь ему не потребовалась. Отважному школьнику спасатели вручили грамоту.

Ранее в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.