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На Украине могут отменить отсрочку по мобилизации для получателей второго высшего

«Страна.ua»: на Украине могут отменить отсрочку для получателей второго высшего

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Kuba Stezycki/Reuters

Новый законопроект о мобилизации на Украине отменяет отсрочку для тех, кто хочет получить второе высшее образование. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

При этом, отмечают журналисты, депутаты не прописали ограничения по возрасту для получателей первого высшего. Если закон примут, то отсрочку от мобилизации сможет получить даже 50-летний украинец, который решит впервые поступить в вуз и получить высшее образование.

Подробности о содержании законопроекта о мобилизации появились 26 декабря. Согласно документу, на фронт смогут забирать людей при отсутствии глаза, почки и других органов. А также мужчин с карликовостью, рост которых ниже 130 см.

Отсрочку при этом смогут получить депутаты народной рады, научные работники, лица, чьи родственники пропали без вести в период проведения так называемой АТО на территории Донецкой и Луганской народных республик.

По здоровью от военной службы будут освобождать людей с I и II категориями инвалидности, признанных медкомиссией ТЦК негодными к военной службе, при этом через полгода после прохождения первой комиссии им будет назначена новая, для уточнения возможности их приема на военную службу.

Ранее в Раде предрекли обвал рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного из-за законопроекта о мобилизации.

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