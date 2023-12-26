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Людей эвакуировали из ближайших к порту домов в Феодосии

Baza: более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии

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Екатерина Ефимцева/ТИПИЧНАЯ ФЕОДОСИЯ/VK

Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, их разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.

Ранее в нескольких жилых домах в результате взрыва были выбиты стекла. В магазинах были разрушены витрины, пострадал местный вокзал. Площадь пожара в порту составила более 1000 метров.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

Минобороны РФ сообщило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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