Людей эвакуировали из ближайших к порту домов в Феодосии

Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, их разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.
Ранее в нескольких жилых домах в результате взрыва были выбиты стекла. В магазинах были разрушены витрины, пострадал местный вокзал. Площадь пожара в порту составила более 1000 метров.
Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.
Минобороны РФ сообщило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.