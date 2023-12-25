Политолог отметил роль Путина в возрождении Военно-морского флота России

Участие президента России Владимира Путина в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» продемонстрировало важнейший аспект в работе государственного аппарата и лично главы государства — а именно восстановление военной мощи ВМФ после периода развала 90-х годов. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Политолог отметил, что глава государства уделяет особое внимание развитию Военно-морского флота, начиная с первых дней своего президентства.

«Владимир Путин повернул вспять ту тенденцию, когда не проводились учения, когда корабли ВМФ ветшали. Сейчас все это осталось в глубоком прошлом», — заявил Павел Данилин.

Он подчеркнул, что Военно-морской флот становится все более мощной силой в системе обороны и сдерживания врага.

«В стране восстанавливается мощь военных флотилий, вводятся новые корабли, и надводный флот ВМФ становится все сильнее. Если посмотреть на ежегодный ввод кораблей, то мы увидим, насколько существенно российский флот пополнился новыми судами», — сказал Павел Данилин.

Эксперт указал на то, что за 10 лет в состав Военно-морского флота России вошли 37 боевых кораблей, общим полным водоизмещением 74,5 тыс. тонн. К началу 2023 года 13 кораблей спущены на воду, 30 кораблей находятся на разных стадиях строительства, еще 3 корабля готовятся к закладке.

«Это говорит о том, что Военно-морскому флоту уделяется первостепенное внимание», — констатировал Данилин.

Политолог уточнил, что боеспособность подводного флота сохранялась на протяжении всего периода новой России. Однако, подчеркнул эксперт, начиная с десятых готов идет постоянное наращивание его мощи.

«Подводные лодки оснащаются баллистическими ракетами морского базирования «Булава» и могут нанести удар по любой точке в пределах земного шара. Это обеспечивает безопасность, суверенитет, неприкосновенность границ, что особенно важно во время специальной военной операции, когда Российская Федерация столкнулась с грандиозным давлением со стороны западных глобалистских структур», — заключил Данилин.

25 декабря президент России Владимир Путин посетил судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав Военно-морского флота.