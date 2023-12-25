«Боль была ужасная»: житель Заринска рассказал об ожогах из-за кварцевой лампы в кафе

Несколько жителей Заринска Алтайского края получили ожоги от кварцевой лампы в кафе. Один из пострадавших Бек рассказал «Газете.Ru», что первые симптомы начали проявляться у гостей заведения еще во время мероприятия, а у него самого резь в глазах и пропажа зрения началась на следующий день.

«Мы пришли на юбилей нашей подруги. Было нас человек 30, включая детей. У Ирины стало резать в глазах, а у Марии (имена изменены) — чесаться лицо, мы ушли пораньше. У Ирины ухудшилось самочувствие и началась резь в глазах — списали на аллергию. Она выпила антигистаминные таблетки и легла спать. Чуть позже ребята попросили их развезти по домам. Я их развез и заметил у всех характерное покраснение на коже и отеки глаз. Подумал на некачественный алкоголь, так как у меня симптомов не проявлялось (я его не употреблял). Но утром и у меня началась резь в глазах и начало пропадать зрение. На ощупь я дошел до кровати, так как почувствовал себя плохо, решил прилечь. Боль усилилась. Не знаю, сколько я так пролежал. Как немного смог что-то разбирать, дошел до Ирины. Мы решили всех обзвонить — у всех одни и те же симптомы. Отравление алкоголем и едой мы исключили — у детей было другое меню, а они тоже подверглись тем же симптомам. В больнице сказали, что отравление неизвестным газом и поставили всем уколы преднизолоном», — рассказал он.

По словам мужчины, вначале он думал, что отравился фреоном из кондиционера, однако позднее заметил на фотографиях с мероприятия кварцевую лампу, которая была включена весь вечер. Он уточнил, что у пострадавших ожоги роговицы и слизистых разной степени.

«В больнице дети плакали от нестерпимой боли в глазах, взрослые сидели с обожженными глазами. Узнав, что это не фреон, получили некое облегчение, по крайней мере, духовное, так как о физическом речи и быть не могло — боль была ужасная, да и ночка бессонная — паника и страх от непонимания, ослепнем или нет. А самое страшное, что не понимаешь, что случилось и кто это сделал, в голову лезло всякое. На данный момент проходим обследования, поставили диагноз ожог роговиц глаз, слизистых разной степени — у кого как. Надеемся, что наше здоровье пострадало не очень сильно. Прочитали, что пребывание под кварцевой лампой может вызывать рак. Это пугает, но надеемся на лучшее», — добавил он.

25 декабря стало известно, что СК Алтайского края возбудил уголовное дело после травмирования посетителей кафе в Заринске из-за включенной в помещении кварцевой лампы. После посещения заведения общепита в медицинские учреждения с химическими ожогами лица и слизистых обратились 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние.

По сообщению регионального Минздрава, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших. Пациенты были осмотрены, им дали рекомендации по лечению.

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