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В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по детскому тренеру по самбо

В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера

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Shutterstock

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в тренера детской секции. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в жилом массиве «Родники». Между педагогом и неизвестным произошел конфликт. В результате мужчина выстрелил в тренера из пистолета и скрылся.

«По словам потерпевшего, во время ссоры неизвестный сделал выстрел в руку. Мужчине оказали первую помощь, ехать в больницу он отказался», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Помимо этого, они устанавливают личность стрелка.

Как сообщает mk.ru, по предварительной информации, причина конфликта заключалась в деньгах. Изначально неизвестный угрожал пневматическим пистолетом, после чего выстрелил. Пострадавший является детским тренером по самбо.

Ранее в Ингушетии двое неизвестных в масках ворвались в больницу и ранили мужчину.

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