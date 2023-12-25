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Алексея Навального* нашли в колонии «Полярный волк»

Пресс-секретарь Навального сообщила, что политика нашли в ИК-3 в ЯНАО

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Оппозиционного политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом).

«Адвокат сегодня посетил его. Алексей в порядке», — уточнила представитель оппозиционера.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», политика могли этапировать в ЯНАО через Челябинск. Об этом журналистам рассказали знакомые тех, кто сидит в челябинском СИЗО №3. По словам арестантов, о том, что в изолятор привозили Навального им якобы рассказали сотрудники СИЗО уже после того, как оппозиционера увезли.

ИК-3, в которую якобы этапировали Навального, также называют «Полярным волком». В ней сидел один из фигурантов дела ЮКОСа Платон Лебедев. Знаменитая тюрьма «Полярная сова» также находится в Харпе.

О том, что Алексей Навальный якобы пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой отбывает срок, сообщалось в начале декабря. По данным СМИ, адвокатам политика заявили, что оппозиционер больше не числится в колонии, и отказались говорить, где он находится.

12 декабря Telegram-канал Baza писал, что Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме, о возбуждении которого он заявлял в начале декабря. 15 декабря в ФСИН сообщили, что Навальный убыл из ИК-6 за пределы Владимирской области.

18 декабря Владимирский областной суд отложил рассмотрение жалоб Навального из-за невозможности связаться с заключенным в формате видеоконференции.

Ранее соратника Алексея Навального Дмитрия Низовцева объявили в розыск.

*  включен в список террористов и экстремистов
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