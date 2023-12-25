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Россиянка оставила своего ребенка посреди проезжей части, следователи начали проверку

Сибирячка бросила собственного ребенка на проезжей части, его спас прохожий

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НДН_ИНФО Новости Новосибирска/VK

В Новосибирске женщина бросила своего ребенка посреди проезжей части несмотря на красный сигнал светофора. Инцидент попал на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу в Калининском районе на последних секундах разрешающего сигнала, опрокинула детские сани и оставила своего ребенка стоять на дороге.

Она дошла до тротуара в одиночестве, пока водители ждали от нее каких-либо действий. К этому времени зажегся красный свет, и женщина стала подзывать отпрыска, оставаясь на безопасном участке, но в ситуацию вмешался случайный прохожий, который выбежал на дорогу и вернул ребенка равнодушной матери.

Сотрудники местного СК уже начали доследственную проверку, родительнице грозит уголовное разбирательство за оставление несовершеннолетнего в опасности.

Ранее в Хабаровске работники «скорой» не захотели оказать помощь мужчине с пробитой головой.

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